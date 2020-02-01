Фёдоров — о 0:4 в дерби: у «Динамо» особо и моментов-то не было

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров поделился впечатлениями от проигранного матча с московским «Динамо» (0:4).



«Мы не смогли забить, хорошо сыграл их вратарь, где-то им повезло. У соперника особо и моментов-то не было. Ну а если говорить в целом — игра забудется, а счёт останется. Легко говорить после матча, что надо было больше бросать и меньше улучшать позицию. Но на поле хотелось сделать как лучше.



Третье поражение от «Динамо» точно не добавляет приятных эмоций. Если бы мы знали, почему именно с этим соперником так получается, то мы бы забивали им в каждой игре.



Со СКА будет тяжёлая игра, как, в принципе, и всегда. Сейчас для нас главное — восстановиться, потому что сегодня был непростой матч. Будем готовиться к следующей игре», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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