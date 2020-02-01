Бочаров: Кокарев помнит, где играл. Захотел сделать красиво — «Спартак» получил гол

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:0).
«Удачно складывается в этом сезоне в играх со «Спартаком». До этого они больше побеждали, значит, мы сломали традицию. В первом периоде сработала поговорка: не забиваешь ты — забивают тебе. Мы обрезались, в результате чего они выкатились «два в один». Кокареву отдали не совсем удобный пас, и он захотел сделать красиво, а в итоге сами получили гол. Я Пулккинену показывал, что надо брать дальнего, а я возьму Вишневского. Но он зачем-то нырнул, и отдали пас Кокареву. А он, видимо, помнит, где играл.
Нужно ли клубу менять арену ради меня? (Бочаров отыграл три матча кряду на ноль на «ЦСКА Арене». — Прим. «Чемпионата») Спасибо, что не сказали, что мне команду нужно поменять. А если говорить серьёзно, то у «Динамо» лучшая арена, самая современная. Но так получается, что у меня больше в гостях матчей на ноль.
Все матчи сложные сейчас идут, потому что сильные соперники. Посмотрите, сейчас и аутсайдеры цепляются за очки. Ребятам нужно показывать себя на будущий сезон. Поэтому никто просто так не будет отдавать матчи», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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