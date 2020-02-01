Нападающий московского «Динамо» Круглов выбыл на 7–10 дней

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после выигранного матча со «Спартаком» (4:0) рассказал о состоянии нападающего Ильи Круглова, получившего травму ранее.
«Круглов вчера покинул матч на носилках в матче МХЛ? У него связки, голеностоп. На него упал игрок, через 7–10 дней будет готов», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Счёт в дерби был открыт на седьмой минуте, гол в свой актив записал нападающий «Динамо» Микс Индрашис. В концовке первого периода подопечные Владимира Крикунова упрочили преимущество, заброшенной шайбой отметился форвард Иван Игумнов. Во втором периоде «Динамо» забило два гола, авторами которых стали нападающие Вячеслав Кулёмин и Дмитрий Яшкин. Больше во встрече шайб заброшено не было. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Иван Бочаров.
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