Бочаров: никто не будет специально подгадывать, чтобы попасть на «Спартак» в плей-офф

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поделился ожиданиями перед плей-офф.
«Специально подгадывать, чтобы попасть на «Спартак» или не попасть, никто не будет. Со всеми будет тяжело в плей-офф. В этом сезоне команды выровнялись, а в плей-офф будет совсем другой хоккей. Каждая ошибка, каждое удаление, каждая глупость – всё будет наказываться. Непринципиально, с кем играть. В чемпионате сколько лет «Йокериту» не проигрывали, а в этом сезоне всё проигрываем. Поэтому тут не угадаешь.
Спокойно отношусь к невызову в сборную России. Надо продолжать показывать такую игру и развиваться. Там есть тренерский штаб, который сделает выбор. Я так понимаю, что на этот этап Евротура всех сильнейших не вызвали. Впрочем, я им и не являюсь. Но им виднее.
Чем больше дают играть, тем больше прогрессируешь. Я чувствую, что в каких-то моментах добавляю. Но ни в коем случае нельзя останавливаться. Нужно стабильно играть, показывать уверенный хоккей и помогать команде. Я никогда в жизни столько подряд не играл. Сначала было тяжело, потом втянулся. Надо правильно готовить себя к матчам. Но тут и от везения многое зависит. Если тебе начнут залетать все рикошеты, то так много можно и не играть», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 февраля 2020
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