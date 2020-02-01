Андриевский — о девяти шайбах с «Витязем»: может, играть в такой хоккей?

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Витязем» (5:4).



«На мой взгляд, игра зрителям понравилась — было девять голов. Понятно, что это головная боль для тренеров, есть ошибки в обороне. Но, опять же, это палка о двух концах, но раз зрителям нравится, может, на самом деле играть в такой хоккей? Игра была важна для нас — важные два очка перед паузой. Мы остаёмся в борьбе за плей-офф — это самое главное. Сейчас надо немножко отдохнуть, переосмыслить всё и подготовиться к заключительным играм в регулярке. Ребятам огромное спасибо за то, что верили до конца. Вытянули очень тяжёлую игру, которая очень тяжело складывалась — два раза отыгрывались с двух шайб. Поэтому ребятам большое спасибо за выдержку и самоотдачу», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

«Сочи» в результативном матче одолел «Витязь»