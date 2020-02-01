Овечкин стал лучшим игроком месяца в НХЛ впервые с 2015 года

Нападающий Александр Овечкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге. Последний раз российскому форварду удавалось стать лучшим игроком месяца в 2015 году.



Напомним, Овечкин за январь забросил 13 шайб и отдал две результативные передачи. Российский форвард добрался до отметки в 695 голов в НХЛ и вышел на чистое восьмое место в истории снайперов лиги.



Второй звездой месяца стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, заработавший за январь 17 (6+11) баллов. Это лучший показатель в лиге.



Замкнул тройку лучших хоккеистов января российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, одержавший девять побед и отражавший 94,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,58.