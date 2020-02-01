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Овечкин стал лучшим игроком месяца в НХЛ впервые с 2015 года

Овечкин стал лучшим игроком месяца в НХЛ впервые с 2015 года
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Александр Овечкин признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге. Последний раз российскому форварду удавалось стать лучшим игроком месяца в 2015 году.

Напомним, Овечкин за январь забросил 13 шайб и отдал две результативные передачи. Российский форвард добрался до отметки в 695 голов в НХЛ и вышел на чистое восьмое место в истории снайперов лиги.

Второй звездой месяца стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, заработавший за январь 17 (6+11) баллов. Это лучший показатель в лиге.

Замкнул тройку лучших хоккеистов января российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, одержавший девять побед и отражавший 94,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,58.

Овечкин обогнал Мессье! Великая Восьмёрка уже на восьмом месте по голам в истории НХЛ
До рекорда Гретцки осталось 199 точных бросков.
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