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Викстранд: «Ак Барс» хорошо играл весь сезон, не только в последние две недели

Викстранд: «Ак Барс» хорошо играл весь сезон, не только в последние две недели
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (2:0).

«Каждый матч по-своему сложный, напряжённый. Сегодняшний — не исключение. Очень здорово, что мы смогли взять два очка, но это было непросто. Мы много играли в атаке, и у нас были отличные шансы, особенно в первом периоде.

На мой взгляд, мы хорошо играли весь сезон, не только в последние две недели. У нас был непростой период, когда мы допустили несколько поражений подряд, но мы сделали правильные выводы и теперь снова готовы побеждать в каждой игре.

Мы настраиваемся на победу в каждой игре, потому что мы получаем удовольствие от побед. Соответственно, мы хотим занять первое место и на Востоке, потому что для этого нам нужно больше побеждать. Сейчас мы должны продолжать играть в свою игру, потому что каждый матч — это вызов. К тому же нужно натренировать перед плей-офф большинство. Сегодня мы в большинстве играли неплохо, надо продолжать в том же духе.

О соперниках в плей-офф думать пока рано, впереди ещё девять игр регулярки. И мы думаем об этих матчах. Наше дело — играть, а какой будет посев, посмотрим по окончании регулярного сезона», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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