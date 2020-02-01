Дубль Куинна Хьюза помог «Ванкуверу» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Команде гостей удалось быстро открыть счёт — уже на третьей минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Джей Ти Миллер. «Островитяне» вскоре отыгрались, точный бросок в свой актив записал форвард Майкл Дэл Колл. Во втором периоде «Ванкувер» оказался сильнее: на голы Куинна Хьюза и Тима Шаллера хозяева ответили только шайбой в исполнении нападающего Джордана Эберле. На последней минуте основного времени клубу из Нью-Йорка удалось отыграться, гол забил форвард Брок Нельсон. В овертайме победу «Ванкуверу» принёс Куинн Хьюз, записавший на свой счёт дубль.