Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Салават Юлаев». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Куинна Хьюза помог «Ванкуверу» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»

Дубль Куинна Хьюза помог «Ванкуверу» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Команде гостей удалось быстро открыть счёт — уже на третьей минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Джей Ти Миллер. «Островитяне» вскоре отыгрались, точный бросок в свой актив записал форвард Майкл Дэл Колл. Во втором периоде «Ванкувер» оказался сильнее: на голы Куинна Хьюза и Тима Шаллера хозяева ответили только шайбой в исполнении нападающего Джордана Эберле. На последней минуте основного времени клубу из Нью-Йорка удалось отыграться, гол забил форвард Брок Нельсон. В овертайме победу «Ванкуверу» принёс Куинн Хьюз, записавший на свой счёт дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер – 02:09' (5x5)   1:1 Дэл Колл (Бейли, Нельсон) – 05:23' (5x5)   1:2 Хьюз (Танев, Бёзер) – 29:48' (5x5)   1:3 Шаллер (Саттер, Годетт) – 34:56' (5x5)   2:3 Эберле (Бовиллье, Тэйвз) – 36:45' (5x5)   3:3 Нельсон (Пулок, Барзал) – 59:34' (6x5)   3:4 Хьюз (Петтерссон, Миллер) – 60:42' (3x3)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020