Дубль Куинна Хьюза помог «Ванкуверу» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс»
Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:4 ОТ в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Команде гостей удалось быстро открыть счёт — уже на третьей минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Джей Ти Миллер. «Островитяне» вскоре отыгрались, точный бросок в свой актив записал форвард Майкл Дэл Колл. Во втором периоде «Ванкувер» оказался сильнее: на голы Куинна Хьюза и Тима Шаллера хозяева ответили только шайбой в исполнении нападающего Джордана Эберле. На последней минуте основного времени клубу из Нью-Йорка удалось отыграться, гол забил форвард Брок Нельсон. В овертайме победу «Ванкуверу» принёс Куинн Хьюз, записавший на свой счёт дубль.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер – 02:09' (5x5) 1:1 Дэл Колл (Бейли, Нельсон) – 05:23' (5x5) 1:2 Хьюз (Танев, Бёзер) – 29:48' (5x5) 1:3 Шаллер (Саттер, Годетт) – 34:56' (5x5) 2:3 Эберле (Бовиллье, Тэйвз) – 36:45' (5x5) 3:3 Нельсон (Пулок, Барзал) – 59:34' (6x5) 3:4 Хьюз (Петтерссон, Миллер) – 60:42' (3x3)
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