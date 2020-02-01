Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Салават Юлаев». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сан-Хосе» вызвал из фарм-клуба Максима Летунова

«Сан-Хосе» вызвал из фарм-клуба Максима Летунова
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Максима Летунова, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Кёртис Пашелка. Как сообщается, в ближайшем матче включение форварда в основной состав не ожидается.

В текущем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) баллов при показателе полезности «–15» и десяти минутах штрафного времени.

Летом Летунов подписал новый однолетний контракт с «акулами».

«Сан-Хосе», заработав в 52 матчах 48 очков, занимает 13-е место в Западной конференции.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020