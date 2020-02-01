«Сан-Хосе» вызвал из фарм-клуба Максима Летунова
Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» вызвал из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Максима Летунова, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Кёртис Пашелка. Как сообщается, в ближайшем матче включение форварда в основной состав не ожидается.
В текущем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги 23-летний Летунов принял участие в 39 матчах за фарм-клуб, записав на свой счёт 30 (10+20) баллов при показателе полезности «–15» и десяти минутах штрафного времени.
Летом Летунов подписал новый однолетний контракт с «акулами».
«Сан-Хосе», заработав в 52 матчах 48 очков, занимает 13-е место в Западной конференции.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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