Капитан «Флориды» Барков получил травму после силового приёма Уэбера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» в Монреале и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
В середине второго периода финский нападающий «Флориды» Александр Барков получил травму после силового приёма защитника «Монреаля» Ши Уэбера. После этого он покинул площадку.
Фото: Фото: «твиттер» David Dwork
Фото: Фото: «твиттер» David Dwork
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Барков провёл 49 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 38 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету игрока 151 гол и 248 результативных передач, которые ему удалось набрать в 462 играх.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Флорида» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс».
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