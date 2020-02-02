Ничушкин с передачи Задорова забил 9-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.Первую шайбу за «Колорадо» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Результативными передачами отметились Никита Задоров и Андре Бураковски.
Видео гола Ничушкина с передачи Задорова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Ничушкин забил 9-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету россиянина 18 очков (9+9), которые он набрал в 45 играх сезона.
Всего за карьеру в НХЛ Ничушкин провёл 268 игр, в которых забил 32 гола и сделал 60 результативных передач.
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