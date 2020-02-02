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«Рейнджерс» Панарина обыграл в гостях «Детройт»

«Рейнджерс» Панарина обыграл в гостях «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (штат Мичиган, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Минимальную победу одержали гости — единственную шайбу в ещё в первом периоде забросил шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад с передач Криса Крайдера и Райана Строума.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Артемий Панарин провёл на льду 20 минут и 24 секунды, результативными действиями не отметился. Павел Бучневич отыграл 19 минут и 19 секунд, в первом периоде он заработал удаление.Вратарь Александр Георгиев провёл этот матч на скамейке запасных.

«Детройт» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нью-Джерси» расположился на 12 строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Крайдер, Строум) – 12:13' (5x4)
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