Лундквист отыграл на ноль впервые за 2,5 года. 37-летний голкипер пропустил почти месяц
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «синерубашечников».
Главным героем матча стал голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский голкипер отразил 33 броска, благодаря чему оформил шат-аут впервые за 2,5 года. 20 ноября 2017 года Хенрик не пропустил ни разу в матче с «Оттавой Сенаторз».
Перед матчем с «Ред Уингз» 37-летний голкипер пропустил почти месяц. В последний раз Хенрик выходил на лёд 12 января 2020 года, когда пропустил пять шайб в матче с «Сент-Луис Блюз». После этого ворота «Рейнджерс» защищали Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а ветеран «Рейнджерс» неизменно оставался в запасе.
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