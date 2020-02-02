Лундквист: не собираюсь лгать — лично для меня это был тяжёлый месяц

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:0).

«Очень приятно вернуться в игру и провести хороший матч. Не собираюсь лгать — лично для меня это был тяжёлый месяц. Пытаешься приспособиться к сложившейся ситуации, но в конце концов хочется быть на льду и помогать команде», — приводит слова Лундквиста журналист Винс Меркольяно.

Перед матчем с «Ред Уингз» 37-летний голкипер пропустил почти месяц. В последний раз Хенрик выходил на лёд 12 января 2020 года, когда пропустил пять шайб в матче с «Сент-Луис Блюз». После этого ворота «Рейнджерс» защищали Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, а ветеран «Рейнджерс» неизменно оставался в запасе.