«Даллас» Радулова в овертайме одолел «Нью-Джерси»

На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Девилз» и «Даллас Старз».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Основное время не выявило победителя, победную шайбу в овертайме забросил Джо Павелски с передач Маттиаса Фнмарка и Эсы Линделля. Российский нападающий Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился. Денис Гурьянов провёл на льду 14 минут и семь секунд, также без результативных действий. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 17 минут и три секунды.

«Даллас» занимает четвёртую строчку в Западной конференции, «Нью-Джерси Девилз» — 15-й на Востоке.