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«Даллас» Радулова в овертайме одолел «Нью-Джерси»

«Даллас» Радулова в овертайме одолел «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Девилз» и «Даллас Старз».

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей. Основное время не выявило победителя, победную шайбу в овертайме забросил Джо Павелски с передач Маттиаса Фнмарка и Эсы Линделля. Российский нападающий Александр Радулов провёл на площадке 17 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился. Денис Гурьянов провёл на льду 14 минут и семь секунд, также без результативных действий. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев отыграл 17 минут и три секунды.

«Даллас» занимает четвёртую строчку в Западной конференции, «Нью-Джерси Девилз» — 15-й на Востоке.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Руни – 13:09' (4x5)   1:1 Дикинсон (Перри, Джонс) – 38:42' (5x5)   1:2 Кивиранта (Олексяк) – 45:04' (5x5)   2:2 Хишир (Братт, Сиверсон) – 51:53' (5x5)   2:3 Павелски (Янмарк, Линделль) – 61:39' (3x3)
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