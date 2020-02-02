Овечкин: приеду на Матч звёзд НХЛ, если меня, конечно, ещё позовут

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что готов поехать на очередной Матч звёзд НХЛ. Последние два раза российский форвард отказывался от участия в Звёздном уик-энде.

«Отдохнули в Мексике хорошо, вся семья приехала. Мой сын Сережа, жена Настя, ее родные. Было очень здорово. Увидели крокодилов, черепах. Но больше — ничего такого интересное для себя не открыли.



Есть ли шанс, что однажды приеду на Матч звезд НХЛ? Конечно, мы приедем туда. Если меня, конечно, выберут, если еще раз позовут. Конечно, мы прилетим с сыном», — цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин из-за отказа от Матча звёзд пропустил матч с «Монреаль Канадиенс» из-за обязательной дисквалификации НХЛ. По правилам лиги игрок, принимающий такое решение, должен пропустить либо последний матч перед Звездным уик-эндом, либо первый матч после мероприятия.