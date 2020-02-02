Куинн — о травме Крайдера: очевидно, что я думал о его здоровье, а не о дедлайне
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:0) отказался увязать отсутствие ведущего нападающего Криса Крайдера в третьем периоде с желанием поберечь игрока перед возможным обменом.
«Очевидно, что я думал о его здоровье, а не о дедлайне. Крис пропустил сильный удар в голову. Моё настроение сильно улучшилось в перерыве между вторым и третьим периодами, когда я увидел его в раздевалке. Всё оказалось совсем не так плохо, как я думал изначально. Не думаю, что он выбыл из строя на долгий срок», — цитирует Куинна Lohud.
Во втором периоде американский форвард получил удар в голову от одноклубника Мики Зибанеджада и завершил матч.
Лебрюн: форвардом «Рейнджерс» Крайдером интересуются как минимум восемь команд НХЛ
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