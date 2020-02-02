«В овертайме он забыл, что является хоккеистом». Гусева раскритиковали за гол Павелски

На стадионе «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, Нью-Джерси, США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

Автором победной шайбы стал нападающий «Далласа» Джо Павелски. Американский форвард отличился в овертайме, сыграв на добивании после броска Маттиаса Янмарка. В составе «Нью-Джерси» в этот момент на льду находился нападающий Никита Гусев. Именно россиянин и угодил под шквал критики со стороны болельщиком команды за игру в обороне.

«В овертайме он забыл, что является хоккеистом», — полагает Николас Кинонес.

«Гусев — абсолютный мусор при игре в обороне», — считает болельщик под ником DevsFan72.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.