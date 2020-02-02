На матче «Айлендерс» фанаты нарядились в судей и аплодировали каждому свистку арбитров
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Трэвиса Грина.
Целый сектор болельщиков «Айлендерс» на протяжении всего матча поддерживал судейскую бригаду матча. Фанаты нарядились в судей и аплодировали каждому свистку арбитров.
Фото: https://twitter.com/barry
Болельщики «островитян» проводят подобную акцию уже не первый раз. 6 декабря 2017 года на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» фанаты одобрительно встречали каждое действие судей и скандировали «Вперёд, рефы!». Кроме того, тогда болельщики держали плакаты с надписями «За парней в полосатом», «Зебры тоже люди», «Не ненавидь судей, ненавидь правила».
Целый сектор переоделся в судей и болел за них на матче «Айлендерс» — «Колорадо»
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