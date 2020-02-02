Голкипер «Калгари» Тальбо был наказан пятью различными удалениями за драку со Смитом

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» обыгрывает «Калгари Флэймз» (6:3, после второго периода).

Концовка второго периода ознаменавалась двумя драками, в одной из которых приняли участие голкиперы команды. Всё началось с того, что форвард «нефтяников» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота в тот момент, когда она уже была зафиксирована голкипером «огоньков» Кэмом Тальбо. Канадскому голкиперу не понравились действия Ганье и он решил сам разобраться с обидчиком.

Судьям удалось погасить этот конфликт, но в этот момент разгорелись страсти уже между другими хоккеистами. Сначала в потасовке сошлись форвард «Калгари» Мэттью Ткачук и защитник «Ойлерз» Этан Бир, а затем подрались и непосредственно голкиперы. Тальбо выяснил отношения с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом.

Оба вратаря получили удаления до конца матча, при этом голкипер «Калгари» был наказан пятью различными штрафами. Тальбо получил два малых штрафа за грубость, ещё один малый штраф за оставление вратарской зоны, большой штраф за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (21 минута штрафа суммарно). В свою очередь Смит получил две минуты за оставление вратарской зоны, пять минут за драку и дисциплинарный штраф до конца матча (17 минут штрафного времени суммарно).