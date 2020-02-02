Результаты матчей в НХЛ за 1 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 14 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 ОТ. Гости продлили победную серию до пяти матчей.
«Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ.
«Монреаль Канадиенс» — «Флорида Пантерз» — 4:0. Прервалась шестиматчевая победная серия «пантер».
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Хозяева прервали пятиматчевую серию проигрышей.
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 2:1 ОТ.
«Филадельфия Флайерз» — «Колорадо Эвеланш» — 6:3.
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.
«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:1. Хозяева проиграли в восьмом матче кряду.
«Нэшвилл Предаторз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3.
«Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз» — 1:6.
«Аризона Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ.
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:8.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:3.
«Лос-Анджелес Кингз» — «Анахайм Дакс» — 1:3.
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