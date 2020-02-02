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Результаты матчей в НХЛ за 1 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 1 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 14 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:4 ОТ. Гости продлили победную серию до пяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер – 02:09' (5x5)   1:1 Дэл Колл (Бейли, Нельсон) – 05:23' (5x5)   1:2 Хьюз (Танев, Бёзер) – 29:48' (5x5)   1:3 Шаллер (Саттер, Годетт) – 34:56' (5x5)   2:3 Эберле (Бовиллье, Тэйвз) – 36:45' (5x5)   3:3 Нельсон (Пулок, Барзал) – 59:34' (6x5)   3:4 Хьюз (Петтерссон, Миллер) – 60:42' (3x3)

«Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 1
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Родригес (Далин) – 16:08' (5x5)   1:1 Бьёркстранд (Нюквист, Дюбуа) – 45:45' (5x5)   2:1 Айкел (Райнхарт, Ристолайнен) – 60:36' (3x3)

«Монреаль Канадиенс» — «Флорида Пантерз» — 4:0. Прервалась шестиматчевая победная серия «пантер».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Судзуки (Армиа, Питри) – 05:25' (5x5)   2:0 Лехконен (Питри, Уил) – 26:01' (5x5)   3:0 Татар (Дано, Питри) – 33:35' (5x5)   4:0 Галлахер (Питри, Судзуки) – 50:46' (5x4)

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» — 5:2. Хозяева прервали пятиматчевую серию проигрышей.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Рослович (Нику) – 18:44' (5x5)   2:0 Рослович (Куликов, Шайфли) – 37:05' (5x5)   3:0 Копп (Рослович, Нику) – 39:45' (5x5)   3:1 Шенн (Шварц, Томас) – 53:20' (5x5)   3:2 О'Райлли (Сэнфорд, Боумистер) – 55:50' (5x5)   4:2 Уилер (Шайфли, Коннор) – 58:29' (en)   5:2 Лайне (Уилер, Элерс) – 59:39' (en)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 2:1 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 1
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Боровецки (Демело, Батерсон) – 26:08' (5x5)   1:1 Спецца (Сандин, Хайман) – 30:41' (5x4)   2:1 Марнер (Нюландер, Мэттьюс) – 63:54' (4x3)

«Филадельфия Флайерз» — «Колорадо Эвеланш» — 6:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Нисканен (Ворачек, Кутюрье) – 13:45' (5x5)   2:0 Хейз (ван Римсдайк, Конечны) – 19:54' (5x4)   2:1 Задоров (Бураковски) – 22:01' (5x5)   3:1 Фараби (Кутюрье, Хег) – 23:05' (5x5)   3:2 Рантанен (Кадри, Ландеског) – 24:16' (5x4)   4:2 Фараби (Кутюрье) – 47:32' (5x5)   4:3 Бураковски (Ничушкин, Задоров) – 49:09' (6x5)   5:3 Хейз – 56:33' (4x5)   6:3 Лотон (Нисканен, Хейз) – 59:15' (en)

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Даллас Старз» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Руни – 13:09' (4x5)   1:1 Дикинсон (Перри, Джонс) – 38:42' (5x5)   1:2 Кивиранта (Олексяк) – 45:04' (5x5)   2:2 Хишир (Братт, Сиверсон) – 51:53' (5x5)   2:3 Павелски (Янмарк, Линделль) – 61:39' (3x3)

«Детройт Ред Уингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:1. Хозяева проиграли в восьмом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Крайдер, Строум) – 12:13' (5x4)

«Нэшвилл Предаторз» — «Вегас Голден Найтс» — 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Стоун, Пасиоретти) – 25:14' (5x5)   0:2 Руа (Ривз, Теодор) – 51:16' (5x5)   0:3 Смит (Маршессо) – 58:58' (en)

«Миннесота Уайлд» — «Бостон Брюинз» — 1:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Крюг (Линдхольм, Крейчи) – 12:28' (5x5)   0:2 Крюг (Маршан, Пастрняк) – 24:39' (5x4)   0:3 Маршан (Крюг, Пастрняк) – 25:55' (5x4)   0:4 Пастрняк (Крейчи, Дебраск) – 35:29' (5x4)   1:4 Цуккарелло (Суси, Стаал) – 54:31' (5x5)   1:5 Бьорк (Нордстрём) – 58:02' (5x5)   1:6 Дебраск (Дебраск, Крюг) – 58:33' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 3
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Саад (Кейн) – 12:08' (5x5)   0:2 Саад (Кейн, Дак) – 24:36' (5x5)   1:2 Ричардсон (Сёдерберг, Голигоски) – 28:58' (5x5)   2:2 Гарланд (Холл, Демерс) – 38:20' (5x5)   2:3 Тэйвз – 65:00' (ПБ)

«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 3:8.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 8
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ямамото (Клефбом) – 00:29' (5x5)   0:2 Кассиан (Арчибальд) – 01:05' (5x5)   1:2 Робинсон (Годро, Джордано) – 12:42' (5x5)   1:3 Макдэвид (Нурс, Драйзайтль) – 15:33' (5x4)   1:4 Макдэвид (Шихан) – 23:18' (5x5)   2:4 Ткачук (Манджапане) – 24:35' (5x5)   3:4 Линдхольм – 30:14' (5x5)   3:5 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 31:37' (5x5)   3:6 Джонс (Хас, Чиассон) – 35:58' (5x5)   3:7 Ганье (Клефбом, Драйзайтль) – 53:16' (4x4)   3:8 Хас – 58:03' (бул)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Шаттенкирк, Сергачёв) – 24:04' (5x5)   0:2 Кучеров (Стэмкос, Пойнт) – 57:57' (5x5)   0:3 Палат (Чирелли) – 59:43' (en)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Анахайм Дакс» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонс (Стил, Каше) – 05:43' (5x5)   0:2 Грант (Фаулер, Мэнсон) – 22:33' (5x5)   0:3 Ларссон (Сильверберг, Ракелль) – 26:52' (5x5)   1:3 Тоффоли (Копитар, Мартинес) – 37:21' (5x4)
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