Смит повторил вратарский рекорд «Эдмонтона» по штрафному времени за матч

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 8:3 в пользу «нефтяников».

Голкипер «Эдмонтона» Майк Смит, набрав 17 минут штрафного времени, повторил вратарский рекорд клуба по количеству штрафных минут за матч. Ранее достижение единолично принадлежало Таю Конклину. В матче с «Флэймз» Смит получил две минуты за оставление вратарской зоны, пять минут за драку и 10-минутный дисциплинарный штраф до конца матча.

На последней минуте второго периода матча 37-летний Смит подрался с голкипером соперников Кэмом Тальбо. Это первая драка вратарей в НХЛ за последние семь лет. В 2013 году подрались Рэй Эмери и Брэйден Холтби.