Умарк не принимает участия в матче с «Адмиралом». Он не набрал очков в двух матчах кряду
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Салават Юлаев» (0:0, идёт первый период).
Шведский форвард гостей Линус Умарк не принимает участия в матче. 32-летний нападающий не набрал очков в двух последних матчах уфимской команды, которые также были сыграны на Дальнем Востоке. Линус не смог совершить результативных действий в матчах с «Амуром» (0:1 Б) и «Адмиралом» (6:3). Вне заявки на встречу оказался и финский голкипер гостей Юха Метсола.
В нынешнем сезоне Умарк в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил 11 шайб и сделал 38 результативных передач при показателе полезности "+2" и 34 минутах штрафного времени. За матч Линус проводит на льду 20 минут 50 секунд.
Настоящий вожак и батыр «Салавата» – Хартикайнен. Потеря Умарка уже не станет катастрофой
Легенда Уфы остаётся в столице Башкирии и станет самым долгоиграющим легионером в КХЛ.
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