Смит — о Риттихе: не буду делать медиацирк из интервью. Что посеешь, то и пожнёшь

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит поделился впечатлениями после победного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (8:3).

«Игра была очень насыщенной, причём не только из-за драки. Высокие темп и интенсивность, мы взяли важные очки в важной игре. Парни провели один из лучших матчей в сезоне, жёстко боролись за шайбу. Перед игрой почувствовал, что лучшую игру с «Калгари» мы ещё не сыграли, потому и был такой настрой. Взбодрилась ли команда? Определённо да, мы получили много позитивной энергии. Всё, что можно было взять от этой игры, мы взяли.



Поведение Риттиха после прошлого матча? Не буду делать медиацирк из своего интервью. Мне повезло играть в одной команде с Давидом Риттихом, мы и сейчас общаемся. Он вспыльчивый парень, но иногда это заходит слишком далеко. Взбесило, когда в прошлой игре после буллитной серии он подкинул клюшку. Но, как говорится, что посеешь, то и пожнёшь.



За последнее время мы изменили некоторые вещи, и это начало приносить плоды. Ребята объединились, сражаются друг за друга. Мы делаем команду сильнее», — сказал Смит в эфире клубного телевидения.