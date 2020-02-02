«Адмирал» — в «Твиттере»: Панин — достойный ученик Умарка. 6,0 за артистизм

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Салават Юлаев». В ходе второго периода счёт — 1:1.

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На 17-й минуте матча защитник приморского клуба Адам Альмквист был наказан малым штрафом за задержку соперника клюшкой. В свою очередь защитник гостей Григорий Панин был отправлен в бокс для штрафников за симуляцию.

Пресс-служба «Адмирала» отреагировала на эпизод следующим образом: «Григорий Панин — достойный ученик Линуса Умарка. 6,0 за артистизм», — сказано на странице приморского клуба в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Адмирала».