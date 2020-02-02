«Адмирал» — в «Твиттере»: Панин — достойный ученик Умарка. 6,0 за артистизм
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимает «Салават Юлаев». В ходе второго периода счёт — 1:1.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
На 17-й минуте матча защитник приморского клуба Адам Альмквист был наказан малым штрафом за задержку соперника клюшкой. В свою очередь защитник гостей Григорий Панин был отправлен в бокс для штрафников за симуляцию.
Пресс-служба «Адмирала» отреагировала на эпизод следующим образом: «Григорий Панин — достойный ученик Линуса Умарка. 6,0 за артистизм», — сказано на странице приморского клуба в «Твиттере».
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Адмирала».
Умарк рухнул на лёд после замаха Бондарева. Никакого касания не было
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
11:13
-
11:00
-
10:31
-
10:20
-
10:15
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:50
-
08:26
-
08:15
-
08:12
-
08:03
-
08:00
-
07:32
-
07:24
-
07:02
-
06:39
-
06:33
-
06:20
-
06:15
-
05:50
-
05:47
-
04:21
-
03:48
-
02:43
-
01:29
-
01:15
-
00:00
- 1 февраля 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:35
-
23:20
Партнерский контент