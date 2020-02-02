Стэмкос — о голе Кучерова: сделать это намного сложнее, чем кажется, когда делает он

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0) прокомментировал гол одноклубника, Никиты Кучерова.

«Сделать это намного сложнее, чем кажется, когда делает Кучеров. Это просто одно из его умений. Далеко не многие игроки обладают таким бэкхендом. Думаю, на сегодняшний день есть, возможно, один или два таких игрока. Рад, что Никита – один из них. Он забил два важных гола за последние пару матчей. Это были невероятные голы. Очевидно, что Кучеров – элитный игрок», — цитирует Стэмкоса «Нью-Йорк Таймс».

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий забросил вторую шайбу «молний» в матче. В 51 матче сезона Кучеров набрал 61 (24+37) балл.