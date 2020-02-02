Кузнецов — о Брагине: надеюсь, в молодёжную сборную найдут такого же специалиста
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал назначение Валерия Брагина на должности старшего тренера СКА и тренера сборной России.
«Конечно, я расстроился, что ребята в молодёжной сборной больше не смогут работать под руководством такого специалиста. Только в этом огорчение. С другой стороны, рад за него, Брагин будет работать на высшем уровне. Замечательный человек.
Ни одного даже плохого слова в голове не возникает, когда только задумываюсь о Брагине. Одни положительные воспоминания. Я и рад, и не рад — теперь у 19-летних ребят будет другой тренер. Надеюсь, в молодёжную сборную найдут такого же специалиста. Но то, что с нами делал Брагин, невозможно описать», — цитирует Кузнецова сайт «Матч ТВ».
Брагина подтянули в элиту, и это логично. Весь русский хоккей становится молодёжным
Когда-нибудь Валерий Николаевич заменит Кудашова, а сборную U20 теперь есть на кого оставить.
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