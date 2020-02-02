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«Салават» отыгрался с 1:3 на последней минуте, но проиграл «Адмиралу» в серии буллитов

«Салават» отыгрался с 1:3 на последней минуте, но проиграл «Адмиралу» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте матча, когда цели достиг бросок Шона Лалонда. Гостям удалось отыграться в середине второго периода — отличился Александр Кадейкин. В начале третьего периода и интервалом 107 секунд две шайбы влетели в ворота голкипера уфимской команды Андрея Кареева. Шайбы забросили Константин Глазачев и Никита Коростелёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Лалонд (Вихарев, Бакош) – 11:07' (5x5)   1:1 Кадейкин (Жарков, Кугрышев) – 26:01' (5x5)   2:1 Глазачев (Мерескин) – 44:50' (5x5)   3:1 Коростелёв (Силаев) – 46:37' (5x5)   3:2 Сошников (Кугрышев) – 59:06' (6x5)   3:3 Бурмистров (Сошников, Ларсен) – 59:20' (6x4)   4:3 Бакош – 65:00' (ПБ)

Однако «Салавату» удалось отыграться. На последней минуте третьего периода Никита Сошников и Александр Бурмистров огорчили Александра Трушкова. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии послематчевых бросков для определения победителя матча точнее были хозяева.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команды уже встречались во Владивостоке 31 января. Тогда «Салават» обыграл «моряков» со счётом 6:3.

«Салават» перевёл матч с «Адмиралом» в овертайм, забросив две шайбы на 60-й минуте
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