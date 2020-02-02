«Салават» проиграл восемь из девяти буллитных серий в сезоне. Это худший результат в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» принимал «Салават Юлаев». Матч завершился со счётом 4:3 Б в пользу хозяев.

Команда Николая Цулыгина хуже всех в нынешнем сезоне КХЛ выглядит в сериях буллитов. Уфимцы проиграли восемь из девяти подобных серий, что является худшим результатом в лиге. По пять поражений на счету «Амура», «Витязя» и минского «Динамо». Единственную победу в серии послематчевых бросков «Салават» одержал 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде, где было обыграно «Торпедо» (2:1 Б).

Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 61 очко после 55 встреч. В последний раз команда Цулыгина выдавала трёхматчевую победную серию ещё в ноябре 2019 года.