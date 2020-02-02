Пастрняк — о гонке снайперов: Овечкин – невероятный снайпер, я с ним точно не соревнуюсь
Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:1) прокомментировал борьбу в гонке снайперов с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
В пяти последних матчах россиянин забросил 11 шайб, он занимает второе место в списке лучших снайперов сезона после Пастрняка.
«Конечно, я вижу, что происходит. Но не особо об этом думаю, ведь сезон длинный. Осталось играть ещё 30 матчей. Ови разгоняется, я рад за него. Он является невероятным снайпером, играет в лиге долгие годы. Я с ним точно не соревнуюсь. У нас командный вид спорта, всё ради этого. Я думаю только о том, чтобы мои голы помогали команде побеждать», – цитирует Пастрняка пресс-служба НХЛ.
Пастрняк вновь обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
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