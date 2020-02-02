КХЛ разъяснила спорные моменты матча «Барыс» — «Авангард»

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте разъяснила спорные моменты матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Авангард», который состоялся 1 февраля и завершился победой хозяев со счётом 4:3.
«Департамент судейства КХЛ разъясняет два спорных момента, связанных с блокировкой вратаря в матче «Барыс» — «Авангард», состоявшемся 1 февраля.
На 29-й минуте после шайбы, заброшенной игроком Сергеем Шумаковым (№ 69), главный тренер хозяев взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено.
На 51-й минуте после шайбы, заброшенной игроком хозяев Кёртисом Валком (№ 14), главный тренер гостей взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено: была блокировка вратаря, взятие ворот отменено», — сказано в сообщении.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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