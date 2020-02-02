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Светлов: никому не хочу ставить в вину, но важно играть до последних секунд

Светлов: никому не хочу ставить в вину, но важно играть до последних секунд
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б).

«В целом игра очень хорошая, был быстрый и интересный хоккей. Но важно никогда не расслабляться и играть до последних секунд. Никому это не хочу ставить в вину. Хоккей сегодня был красивый, дошли до буллитов. Рад, что победили. Два очка у нас, это самое важное», — сказал Светлов на послематчевой пресс-конференции.

В начале третьего периода с интервалом 107 секунд две шайбы влетели в ворота голкипера уфимской команды Андрея Кареева. Шайбы забросили Константин Глазачев и Никита Коростелёв. Однако «Салавату» удалось отыграться. На последней минуте третьего периода Никита Сошников и Александр Бурмистров огорчили Александра Трушкова.

«Салават» перевёл матч с «Адмиралом» в овертайм, забросив две шайбы на 60-й минуте
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