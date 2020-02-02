Защитник «Куньлуня» Райнхарт из-за травмы может больше не сыграть в этом сезоне

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Гриффин Райнхарт может пропустить остаток сезона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу китайского клуба.

Календарь Континентальной хоккейной лиги

Хоккеист получил тяжёлую травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (1:3). Возможно, теперь хоккеисту придётся перенести операцию. Если пессимистичные прогнозы сбудутся, то Райнхарт не сможет сыграть не только до конца регулярного чемпионата, но и в плей-офф КХЛ.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

Пока клуб из Пекина ещё не гарантировал себе путёвку в плей-офф. «Куньлунь» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ 7-е место, набрав 57 очков в 53 матчах.