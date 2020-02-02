Рирден: конкуренция Овечкина и Кросби навсегда войдёт в историю

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» поделился мнением о противостоянии капитанов команд — Александра Овечкина и Сидни Кросби.

«Когда проходит столько времени с тех пор, как они впервые оказались в лиге, их противостояние и конкуренция не могут исчезнуть. Возможно, были времена, когда конкуренция немного стихла и начала терять свой блеск, но теперь она снова здесь с ещё большей силой. Особенно учитывая их успехи в лиге и нашу первую победу в НХЛ в 2018 году.

Вокруг противостояния Кросби и Овечкина сформировалось множество историй. Их конкуренция — выдающийся сюжет. И она идёт на пользу хоккею. Она навсегда войдёт в историю, как конкуренция Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона в НБА», — цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.