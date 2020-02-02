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Самсонов займёт место в воротах «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом»

Самсонов займёт место в воротах «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов займёт место в воротах в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». О выборе голкипера сообщил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» состоится сегодня, 2 февраля. Начало — в 20:30 мск.

Ранее Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, которому удалось выиграть не менее 11 игр подряд. По этому показателю он сравнялся с Джорджем Хэйнсвортом, на счету которого 11 побед кряду в сезоне-1926/1927, и Россом Бруксом, который выиграл 14 игр подряд в сезоне-1973/1974.

Турнирная таблица НХЛ

В нынешнем сезоне НХЛ Самсонов провёл 19 матчей, пропуская в среднем 2,06 шайбы за игру.

Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, выигравшим не менее 11 игр подряд
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