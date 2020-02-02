Форвард «Сан-Хосе» Гертл перенесёт операцию на колене

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл перенесёт операцию из-за травмы колена, сообщает пресс-служба НХЛ со ссылкой на San Jose Mercury News.

Ранее стало известно, что чешский форвард травмировал крестообразные связки. Из-за повреждения Гертл больше не сможет выйти на лёд в нынешнем сезоне. Он получил травму в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ванкувером» (2:5).

26-летний форвард является одним из лидеров «Сан-Хосе». Гертл в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности «–18».

«Сан-Хосе», набрав в 52 матчах 48 очков, занимает в турнирной таблице Западной конференции 13-е место. «Акулы» сохраняют лишь призрачные шансы на выход в плей-офф.