В Санкт-Петербурге перед рухнувшим СКК состоялся митинг

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 февраля, состоялся согласованный митинг на площади перед обломками СКК. Участники почтили память 29-летнего рабочего Матвея Кучерова, который погиб в результате обрушения. Также активисты потребовали расторгнуть концессионное соглашение с инвестором реконструкции СКК, сообщает «Фонтанка».

Помимо этого среди требований участников акции было привлечение к уголовной ответственности виновных и сохранение СКК с целью дальнейшего восстановления арены.

По данным источника, площадь перед обломками здания была заполнена практически полностью. Перед собравшимися выступили активисты и инженеры, раскритиковавшие действия по демонтажу СКК, которые привели к гибели человека.

Уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека) было возбуждено следователями СК по Петербургу вечером 31 января. Материалы передали в центральный аппарат СКР по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина.