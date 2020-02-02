«Автомобилист» пробился в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»
Очередным участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги стал «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга гарантировал себе путёвку в следующий раунд турнира после того, как «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ЦСКА со счётом 0:3.
«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Клуб из Екатеринбурга набрал 69 очков. «Куньлунь» располагается на 7-м месте с 57 баллами.
ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Куньлунь» потерпел уже четвёртое поражение подряд.
Ранее ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова. «Куньлунь» ведёт борьбу за путёвку в следующий раунд.
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