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«Автомобилист» пробился в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»

«Автомобилист» пробился в плей-офф КХЛ после поражения «Куньлуня»
Хоккей 0

Очередным участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги стал «Автомобилист». Клуб из Екатеринбурга гарантировал себе путёвку в следующий раунд турнира после того, как «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уступил ЦСКА со счётом 0:3.

«Автомобилист» занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Клуб из Екатеринбурга набрал 69 очков. «Куньлунь» располагается на 7-м месте с 57 баллами.

Турнирная таблица КХЛ.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Куньлунь» потерпел уже четвёртое поражение подряд.

Ранее ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова. «Куньлунь» ведёт борьбу за путёвку в следующий раунд.

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