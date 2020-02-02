Слепышев: оставшиеся игры ЦСКА — репетиция плей-офф

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:0).

«Необычно играть в ЛДС ЦСКА в качестве гостей. Мы ещё вчера на тренировке заметили, что в центре площадки находится логотип „Куньлуня“. Им, наверное, приятно. Хорошо, что мы сделали такой шаг – приняли эту игру и сделали для них арену домашней.

Атмосфера в ЛДС отличается от атмосферы на «ЦСКА Арене» тем, что в ЛДС у нас сектор активных фанатов. Очень не хватает их на Автозаводской. От меня лично и от всей команды просим их приходить туда, на Автозаводскую, и поддерживать нас так же, как здесь. Очень приятно слышать их поддержку.

Не обидно ли, что, когда у меня идёт результативная серия, чемпионат прерывается на Евротур. Зачем об этом думать? Во время паузы нужно будет поработать над физикой перед плей-офф, создать задел, отработать некоторые тактические моменты. Оставшиеся игры – это репетиция плей-офф.

Конечно, у нас накопилась усталость, был достаточно тяжёлый перелёт. Но все понимали, что у нас ещё одна игра, а дальше будет пауза и выходные. Силы копить было некуда. Мы собрались, поговорили. Тем более после поражения в Хабаровске было бы обидно уходить на перерыв после двух поражений.

За сборную всегда приятно играть. Но если не вызвали, значит, есть время отдохнуть. Это тоже хорошо.

Собираюсь ли праздновать китайский Новый год? Нет, спасибо", — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.