Киселевич: были ли опасения, когда пожимали руки с игроками «Куньлуня»? Хорошая шутка!

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар». Московский клуб одержал победу со счётом 3:0.
«Очень необычно и интересно было играть в ЛДС ЦСКА в качестве гостей. Не понял, почему лавки не поменяли. Но какая разница, главное, что выиграли.
Не понравилось, как мы начали. Мы только прилетели, утром не катались, игра в 5 часов. Не совсем готовы были. Даже если в первом периоде мы перебросали соперника, опасных моментов было больше у наших ворот.
Во втором периоде прибавили в реализации, Кемпе забил очень важный гол, Юханссон подтащил. Но также пошёл сумбур, и у той, и у другой команды было много удалений. Причём непонятных.
Неплохо, что дальневосточный выезд продлился всего три дня. Наоборот лучше, что мы не летали в Китай.
Как забросил гол в свои ворота в игре с «Амуром»? Видите, сегодня вот в конце игры не забросил. Были бы свои ворота, ещё был бы шанс. В следующий раз постараюсь. Сильно ли партнёры достали шутками про тот гол? Да нет, я ожидал большего. Пока как-то слабенько. Надеюсь, ещё что-нибудь придумают.
С одной стороны, сборную на Евротур можно назвать экспериментальной, а с другой, почему нет? Для молодёжи это огромный шанс. Думаю, впервые в истории так будет. Поэтому надо всем доказывать. Очень интересно будет поработать с Брагиным, это будет очень важный опыт. Нужно очень ответственно к нему отнестись.
Не было ли опасений, когда пожимали руки после игры? Хорошая шутка, следующий вопрос", — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 2 февраля 2020
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