Фрейзер: ЦСКА — лучшая команда лиги, на неё «Куньлунь» должен равняться

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:0.
«Поздравляю ЦСКА с победой. Это лучшая команда лиги, на которую мы должны равняться. Игроки «армейцев» делают на площадке всё настолько правильно, что очень сложно им противостоять и забрасывать шайбы. Хотел бы также отметить, что нам было очень приятно играть в этом историческом дворце спорта, овеянном легендами.
У нас много травмированных, нет глубины состава. Игроки, которые сейчас выходят на площадку, не могут полноценно заменить выбывших. Сейчас наступает недельный перерыв.
Мы дадим команде отдохнуть 4-5 дней и будем надеяться, что часть травмированных игроков восстановится к заключительному отрезку регулярного чемпионата», — цитирует Фрейзера пресс-служба ЦСКА.
- 2 февраля 2020
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