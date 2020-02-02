Фрейзер: ЦСКА — лучшая команда лиги, на неё «Куньлунь» должен равняться

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой москвичей со счётом 3:0.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Это лучшая команда лиги, на которую мы должны равняться. Игроки «армейцев» делают на площадке всё настолько правильно, что очень сложно им противостоять и забрасывать шайбы. Хотел бы также отметить, что нам было очень приятно играть в этом историческом дворце спорта, овеянном легендами.

У нас много травмированных, нет глубины состава. Игроки, которые сейчас выходят на площадку, не могут полноценно заменить выбывших. Сейчас наступает недельный перерыв.

Мы дадим команде отдохнуть 4-5 дней и будем надеяться, что часть травмированных игроков восстановится к заключительному отрезку регулярного чемпионата», — цитирует Фрейзера пресс-служба ЦСКА.