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Защитник «Вашингтона» Орлов проводит 500-й матч в карьере

Защитник «Вашингтона» Орлов проводит 500-й матч в карьере
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвингз». Этот матч стал 500-м в карьере для российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 75 очков. «Питтсбург» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Орлов в текущем сезоне принял участие в 52 матчах и набрал 24 (3+21) очка. Также Орлов заработал 26 минут штрафа.

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