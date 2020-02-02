Романов: мечта и задача — попасть на чемпионат мира, надо стремиться

Защитник ЦСКА Александр Романов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 3:0. Матч проходил в Москве, но номинальными хозяевами были китайские хоккеисты.

«Немного другие чувства от игры здесь в качестве гостей. Привыкли играть в красных майках, в красных шлемах, а тут — гостевая форма. Что-то новенькое. Мне хорошо играть и тут, и на «Арене ЦСКА». Приятно там, где наши болельщики.

От Евротура жду хороший, быстрый хоккей, плотную игру. Все будут доказывать, что достойны первой сборной, все будут биться за состав. Здорово, что в команде много «своих» — парней с молодёжного чемпионата мира. Хочется тоже показать себя. У меня есть такая… одновременно и задача, и мечта — попасть на чемпионат мира. К ней надо стремиться, а там как будет, так будет.

В тренерский штаб сборной России вошёл Брагин? Это классно, что тренер, с которым я два года работал, который мне доверял всё, что только можно, на молодёжном чемпионате мира теперь будет с нами на Евротуре сейчас», — цитирует Романова РИА «Новости».