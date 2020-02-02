«Вашингтон» — «Питтсбург»: Самсонов отразил три броска в упор в одной атаке. Видео

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвингз». В середине второго периода гости ведут в счёте — 3:1.

Преимущество «Питтсбурга» могло быть ещё более весомым, но во втором периоде в одном из эпизодов здорово сыграл российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов. Он во время одной атаки отразил три броска в упор.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 75 очков. «Питтсбург» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, которому удалось выиграть не менее 11 игр подряд. По этому показателю он сравнялся с Джорджем Хэйнсвортом, на счету которого 11 побед кряду в сезоне-1926/1927, и Россом Бруксом, который выиграл 14 игр подряд в сезоне-1973/1974.