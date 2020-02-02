Кузнецов отправился меняться на скамейку соперника, чтобы избежать штрафа

В эти минуты в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз». После двух периодов гости ведут со счётом 3:1.

Во время второго периода произошёл забавный эпизод. Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов заметив, что на льду находятся сразу шесть игроков команды, попытался быстро покинуть площадку. Для этого он рванул к скамейке «Питтсбурга», но, естественно, бортик соперник для него не открыл.

Не пропустили этот эпизод и судьи, которые в итоге наказали хозяев за нарушение численного состава.

«Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 75 очков. «Питтсбург» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.