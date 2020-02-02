Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

В Вашингтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В середине первого периода хозяев вперёд вывел Ларс Эллер. После этого гости ответили тремя точными бросками. В составе «Питтсбурга» отличились Сэм Лафферти, Патрик Хёрнквист и Доминик Симон.
В третьем периоде Евгений Кузнецов сократил отставание «Вашингтона» до минимума, но Брэндон Танев вновь увеличил разрыв. За три минуты до конца Эллер забросил вторую шайбу и подарил хозяевам шанс на овертайм, но спасти этот матч «Вашингтону» уже не удалось.
«Вашингтон» потерпел второе поражение в пяти последних матчах. «Питтсбург» выиграл второй матч подряд и четвёртый — в последних пяти матчах.
- 2 февраля 2020
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