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Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0

В Вашингтоне завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В середине первого периода хозяев вперёд вывел Ларс Эллер. После этого гости ответили тремя точными бросками. В составе «Питтсбурга» отличились Сэм Лафферти, Патрик Хёрнквист и Доминик Симон.

В третьем периоде Евгений Кузнецов сократил отставание «Вашингтона» до минимума, но Брэндон Танев вновь увеличил разрыв. За три минуты до конца Эллер забросил вторую шайбу и подарил хозяевам шанс на овертайм, но спасти этот матч «Вашингтону» уже не удалось.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Эллер (Паник) – 10:38' (5x5)   1:1 Лафферти (Гальченюк) – 11:46' (5x5)   1:2 Хёрнквист (Марино, Малкин) – 12:40' (5x5)   1:3 Симон (Кросби, Макканн) – 31:59' (5x5)   2:3 Кузнецов (Врана, Дженсен) – 46:00' (5x5)   2:4 Танев (Блюгерс, Астон-Риз) – 57:27' (5x5)   3:4 Эллер (Хагелин, Гудас) – 57:42' (5x5)

«Вашингтон» потерпел второе поражение в пяти последних матчах. «Питтсбург» выиграл второй матч подряд и четвёртый — в последних пяти матчах.

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