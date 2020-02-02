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Кросби оценил смекалку Кузнецова, попытавшегося запрыгнуть на скамейку к сопернику

Кросби оценил смекалку Кузнецова, попытавшегося запрыгнуть на скамейку к сопернику
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал эпизод, который произошёл во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз». Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, заметив, что на площадке находится слишком много игроков его команды, попытался запрыгнуть на скамейку «Питтсбурга», чтобы избежать штрафа за нарушение численного состава.

«Он пытался залезть к нам на скамейку? Это умное решение. Нужно отдать ему должное. Если не получается попасть на свою скамейку, можно попробовать залезть на чужую», — цитирует Кросби журналист Стивен Вино.

Судьи не пропустили этот эпизод. В итоге они наказали хозяев за нарушение численного состава. Матч завершился победой «Питтсбурга» со счётом 4:3.

Кузнецов отправился меняться на скамейку соперника, чтобы избежать штрафа
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