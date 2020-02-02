Кузнецов оставил не у дел Малкина и эффектно забросил шайбу в ворота «Питтсбурга». Видео
«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский форвард Евгений Кузнецов. В третьем периоде при счёте 3:1 в пользу соперника Кузнецов получил шайбу в чужой зоне, освободился от опеки соотечественница Евгения Малкина и хитрым броском отправил шайбу в сетку. При этом шайба перелетела через голкипера соперника.
Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.
Сам Малкин в этой встрече не смог отметиться результативными действиями. Не набрал очков и российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
«Вашингтон» потерпел второе поражение в пяти последних матчах. «Питтсбург» выиграл второй матч подряд.
Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»
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