«Из Китая с любовью», конь в кепке и фанат в каске. Яркие фото победы ЦСКА над «Куньлунем»

2 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА имени Всеволода Боброва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» в Москве принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 3:0.
В начале второго периода ЦСКА вывел вперёд Марио Кемпе. В концовке второй двадцатиминутки Максим Шалунов удвоил преимущество москвичей. А точку в этой встрече в третьем периоде поставил Михаил Григоренко.
ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Куньлунь» потерпел уже четвёртое поражение подряд.
Ранее ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова. «Куньлунь» ведёт борьбу за путёвку в следующий раунд.
Лучшие кадры с матча «Куньлунь» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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