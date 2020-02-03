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«Из Китая с любовью», конь в кепке и фанат в каске. Яркие фото победы ЦСКА над «Куньлунем»

Болельщики ЦСКА и Куньлунь
«Из Китая с любовью», конь в кепке и фанат в каске. Яркие фото победы ЦСКА над «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

2 февраля в Москве на льду стадиона «ЦСКА имени Всеволода Боброва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» в Москве принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 3:0.

В начале второго периода ЦСКА вывел вперёд Марио Кемпе. В концовке второй двадцатиминутки Максим Шалунов удвоил преимущество москвичей. А точку в этой встрече в третьем периоде поставил Михаил Григоренко.

ЦСКА одержал четвёртую победу в пяти последних матчах КХЛ. «Куньлунь» потерпел уже четвёртое поражение подряд.

Ранее ЦСКА уже гарантировал себе путёвку в плей-офф КХЛ и досрочно выиграл дивизион Тарасова. «Куньлунь» ведёт борьбу за путёвку в следующий раунд.

Лучшие кадры с матча «Куньлунь» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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