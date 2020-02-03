«Каролина» обыграла «Ванкувер», Свечников забил и не реализовал буллит

На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в серии буллитов одержали хозяева, обший счёт 4:3.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 54 секунды, забросил шайбу и не реализовал свой послематчевый буллит — с его броском справился голкипер «Ванкурвера» Тэтчер Демко. Шайба Свечникова стала для него уже 21-й в текущем розыгрыше НХЛ. Всего на счету 19-летнего уроженца Барнаула 47 очков в 53 матчах.

Это поражение прервало победную серию «Кэнакс» из пяти матчей. После этой игры «Ванкувер Кэнакс» занимает второе место в Западной конференции, «Каролина» — вторая на Востоке.