«Каролина» обыграла «Ванкувер», Свечников забил и не реализовал буллит
На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Каролина Харрикейнз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в серии буллитов одержали хозяева, обший счёт 4:3.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут 54 секунды, забросил шайбу и не реализовал свой послематчевый буллит — с его броском справился голкипер «Ванкурвера» Тэтчер Демко. Шайба Свечникова стала для него уже 21-й в текущем розыгрыше НХЛ. Всего на счету 19-летнего уроженца Барнаула 47 очков в 53 матчах.
Это поражение прервало победную серию «Кэнакс» из пяти матчей. После этой игры «Ванкувер Кэнакс» занимает второе место в Западной конференции, «Каролина» — вторая на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Танев, Хьюз) – 04:25' (5x5) 1:1 Нидеррайтер (Терявяйнен, Гардинер) – 21:11' (5x5) 2:1 Ахо (Фёгеле, Славин) – 25:06' (5x5) 2:2 Майерс (Саттер, Фантенберг) – 34:12' (5x5) 3:2 Свечников (Фёгеле, Эдмундсон) – 45:23' (5x5) 3:3 Петтерссон (Миллер, Фантенберг) – 49:06' (5x5) 4:3 Уильямс – 65:00' (ПБ)
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